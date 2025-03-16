Стало ясно, в каком году уровень кислорода на Земле станет непригодным для жизни
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Исследователи из Японии и США спрогнозировали, что через миллиард лет Земля может стать непригодной для жизни из-за резкого снижения уровня кислорода в атмосфере.
Моделирование показало, что к 1 000 002 021 году концентрация кислорода начнёт стремительно падать, что приведёт к вымиранию большинства организмов, включая человека. Причиной этого процесса станет уменьшение количества растений, вырабатывающих кислород, а также его активное поглощение солнечным излучением.
Учёные подчёркивают, что это естественный этап в развитии планеты, на который человечество повлиять не сможет. Однако, несмотря на тревожные прогнозы, у людей остаётся достаточно времени для поиска альтернативных решений, в том числе колонизации других планет.
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