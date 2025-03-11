Стали известны 5 способов сэкономить на оплате коммунальных услуг

Снижение затрат на коммунальные услуги — важная задача для многих семей. О способах экономии «Газете.Ru» рассказал Ислам Ахмедшин, основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK».

Один из действенных методов — установка индивидуальных счетчиков воды, газа и электроэнергии. По его словам, это позволяет оплачивать только фактически использованные ресурсы, что особенно выгодно для тех, кто потребляет их в небольшом количестве.

Еще один способ — использование многотарифных электросчетчиков. Эксперт объяснил, что стоимость электроэнергии зависит от времени суток: ночью тариф значительно ниже. Перенос работы энергоемких приборов, таких как стиральная или посудомоечная машина, на ночное время поможет снизить расходы.

Экономия воды тоже играет большую роль. Ахмедшин рекомендует устанавливать аэраторы на краны, устранять протечки и не оставлять воду включенной без необходимости. Дополнительно можно использовать банковские карты с кешбэком для оплаты коммунальных услуг, что позволит вернуть часть средств.

Еще один эффективный способ — отказ от ненужных услуг. Эксперт советует проверять квитанции, так как некоторые платят за стационарный телефон или радиоточку, которыми давно не пользуются. Также важно убедиться, что в платежах нет необоснованных начислений.

Приобретение бытовой техники тоже влияет на уровень расходов. По словам Ахмедшина, модели с высоким классом энергоэффективности (A и выше) потребляют меньше электроэнергии, что снижает затраты в долгосрочной перспективе. Он также советует использовать умные устройства, такие как термостаты и розетки с таймерами, которые помогают контролировать энергопотребление и минимизировать лишние траты.