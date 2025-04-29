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Стали известны 3 места на Земле, где не был ни один человек

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Несмотря на развитие технологий и достижений науки, на Земле всё ещё остаются места, которые почти не изучены. Такие территории называют «терра инкогнита» — неизведанные земли, полные загадок и природных тайн. Сколько их точно — неизвестно, но ясно одно: их немало.

Новогебридский жёлоб: мир на дне океана

В нескольких километрах от восточного побережья Австралии, в Тихом океане, скрывается Новогебридский жёлоб. Это глубоководная впадина, доступ к которой возможен только при помощи специальных аппаратов. Учёные обнаружили там уникальные виды морских существ, ранее неизвестных науке. Однако визуальной информации об этом месте крайне мало — даже фотографии жёлоба до сих пор не опубликованы.

Гангкхар Пуенсум: непокорённая вершина

На границе Бутана и Китая стоит гора Гангкхар Пуенсум, высота которой — 7570 метров. Несмотря на то, что она известна с 1922 года, на её вершину не ступал ни один человек. Виной тому — сложные погодные условия и территориальные споры. Сегодня восхождения на эту гору официально запрещены, что делает её одной из последних непокорённых вершин на планете.

Пещера Шондонг: подземный гигант Вьетнама

В провинции Куангбинь, на территории национального парка Фонгня-Кебанг, находится одна из крупнейших пещер в мире — Шондонг. Её протяжённость — около девяти километров, а ширина в некоторых местах достигает 150 метров. Внутри пещеры — особый микроклимат и подземная река. Несмотря на открытие, полное исследование этого природного чуда до сих пор вызывает трудности у учёных, сообщает "Говорит Уфа".

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