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США — угроза экологии Европы: выбросы сланцевого газа в 20 раз выше нормы

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Доклад, опубликованный в "РИА Новости Аналитика", под названием "Сланцевая революция в США – крупнейшая непризнанная экологическая проблема в мире", раскрывает опасность, которую представляет американский сланцевый газ для экологии Европы. Согласно докладу, выбросы из сланцевой индустрии в США значительно выше заявленных данных, что ставит под угрозу цели ЕС по сокращению эмиссий.

Документ утверждает, что углеродный след американского сланцевого газа и нефти является одним из самых загрязняющих среди всех энергоресурсов, что препятствует усилиям мирового сообщества по борьбе с изменениями климата. Особое внимание уделяется выбросам парниковых газов, связанным с утечками метана в процессе добычи сланцевого газа и нефти в США, которые представляют собой значительную экологическую угрозу.

Реальные выбросы сланцевой отрасли в США в 20 раз превышают официальные данные, предоставленные американским правительством, и составляют 4,9 миллиарда тонн CO2-эквивалента в год (по данным на 2018 год). Это примерно 13% от всех глобальных выбросов парниковых газов.

Для сравнения, выбросы США в 6 раз превышают выбросы Германии и составляют 125% от всех выбросов Европейского Союза в 2018 году. В то время как в России выбросы составляют 1,5 миллиарда тонн CO2-эквивалента в год.

Доклад также подчеркивает усилия США по замене российского газа на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе. Это может свести на нет достижения европейских стран в борьбе с глобальным потеплением, а также помешать ЕС достичь своей стратегической цели по сокращению выбросов на 55% к 2030 году и отказу от угольной энергетики.

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