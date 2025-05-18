США может стать жертвой мощного землетрясения магнитудой 9 баллов
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Исследователи Колумбийского университета выявили высокий риск возникновения мощного землетрясения и цунами у западного побережья Северной Америки. Речь идёт о Каскадной зоне субдукции — крупном разломе, простирающемся от юга Канады до северной Калифорнии.
На основе подводного картографирования сейсмологи определили четыре активных сегмента разлома, которые могут стать источником мегаземлетрясения магнитудой более 9 баллов по шкале Рихтера. Такой толчок способен вызвать цунами высотой до 30 метров.
Наибольшему риску подвержены прибрежные районы Северного Орегона, штата Вашингтон и Южной Британской Колумбии. Однако последствия могут затронуть и другие регионы США, включая внутренние районы, из-за возможного загрязнения воды, химических выбросов и отравления продуктами разложения.
Ведущий автор исследования Сюзанна Карботт подчеркнула, что планы реагирования на стихийные бедствия в США устарели и нуждаются в срочной модернизации.
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