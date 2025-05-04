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США грозит апокалипсис: под Йеллоустоуном «дремлют» 30 термоядерных «царь-бомб»

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Учёные, изучающие Йеллоустонский вулкан в США, обнаружили под ним гигантскую магматическую камеру. Она может стать причиной мощнейшего извержения. Исследование проводилось с помощью спутниковых снимков, которые показали огромную зону активности площадью около 4 тысяч квадратных километров.

Под поверхностью бурлит огромное количество магмы. Если произойдёт столкновение тектонических плит, возможен взрыв мощностью до 1,7 тысячи мегатонн — это как 30 «царь-бомб», крупнейших термоядерных зарядов, когда-либо созданных человеком.

В случае извержения лава уничтожит всё на тысячи километров вокруг, а облака пепла и газа могут вызвать глобальное затемнение. Это приведёт к похолоданию, гибели урожая и голоду по всему миру.

США и так регулярно страдают от стихийных бедствий: только с начала XXI века в стране произошло более 100 крупных катастроф, включая ураганы, землетрясения и наводнения. Сейчас учёные пытаются найти способы, чтобы предупредить возможную трагедию.

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