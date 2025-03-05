Не у нас
· 16+ · Служба новостей

SRG: в большинстве городов России подорожало жилье, рост цен ускорился

Подписаться на Дзен.канал

В большинстве российских городов за последний месяц наблюдается рост цен на жильё, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании SRG. По итогам февраля снижение стоимости квартир зафиксировано лишь в трёх из 50 исследованных городов:

  • В Астрахани цены снизились на 0,71%, до 78 тыс. рублей за квадратный метр.
  • В Новокузнецке — на 0,57%, до 92,2 тыс. рублей.
  • В Саратове — на 0,29%, до 96,3 тыс. рублей.

Ранее, в декабре, удешевление жилья наблюдалось в 14 городах, а в январе — в восьми. Самое заметное падение цен в начале года произошло в:

  • Краснодаре — снижение на 1%.
  • Ярославле — на 0,51%.
  • Новокузнецке — на 0,48%.

Наибольший рост цен в феврале зафиксирован в Курске, где стоимость квадратного метра увеличилась на 3% и достигла 96,2 тыс. рублей. Также в тройке лидеров:

  • Калининград (+2,5%, до 128 тыс. рублей).
  • Махачкала (+2,4%, до 114,4 тыс. рублей).

Значительный рост также отмечен в Кирове (+2,2%, до 101,1 тыс. рублей) и Иркутске (+2,12%, до 132,2 тыс. рублей).

В крупных мегаполисах также наблюдается рост: в Москве цены увеличились на 2%, достигнув 337,1 тыс. рублей за квадратный метр, а в Санкт-Петербурге — на 1,7%, до 215,2 тыс. рублей.

Аналитики объясняют тенденцию повышенным спросом на сделки за наличные, поскольку высокая ключевая ставка сократила количество ипотечных сделок.

Эксперты считают, что дальнейшее движение цен будет зависеть от решений покупателей: если спрос на недвижимость как средство сохранения капитала сохранится, рост цен продолжится. Среди городов с самым заметным подорожанием вторичного жилья, кроме Курска, выделяются Волжский, Пермь и Киров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Старые традиции, новые герои и дух зумеров: премьера сериала «Универ.Молодые»

Гид по скидкам Казани

день назад

Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани для создания гардероба мечты

можно ли убрать плесень уксусом

Не у нас

день назад

Ученые исследовали гены более 300 чернобыльских собак

Интересное в Казани

2 дня назад

Так куда сходить туристу в Казани? 10 причин позавтракать в 1stGALLERY

прокат мужских свадебных костюмов в Самаре

Новости Казани

13 часов назад

В Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал в машине пьяную девушку

Не у нас

день назад

В Китае женщина отравила партнера-экстрасенса трусами

Новости Татарстана

день назад

В 74 года умер главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов

Новости Татарстана

13 часов назад

В селах Татарстана установят 89 новых вышек связи

Лонгриды

час назад

Неожиданный кастинг и роль мечты: как создавался новый герой «Универа»
Новости Казани
5 часов назад

Дмитрий Губерниев остался недоволен судейством лыжного чемпионата в Казани

Его особенно возмутил инцидент в женском спринте

Не у нас

50 минут назад

Средневековый двуручный меч раскопали археологи-любители в Польше

Гид по скидкам Казани

день назад

Медицина в Казани: клиники, врачи и полезные советы для здоровья

Не у нас

50 минут назад

Фрагмент затонувшей Пангеи: Что на самом деле скрывает Исландия

Не у нас

55 минут назад

8 марта православные вспоминают святую Матрону Московскую
В Казани автобус №10 сломался и застрял на пере...
Новости Казани
4 часа назад

В Казани автобус №10 сломался и застрял на перекрестке

Не у нас

55 минут назад

Академик Тотолян: пандемия COVID-19 — вызов для всего человечества

Не у нас

час назад

SRG: в большинстве городов России подорожало жилье, рост цен ускорился

Не у нас

час назад

Протоиерей Харитонов поддержал идею ГД о введении выходных на Пасху
Неделя санатория за один день: как сделать не п...
Интересное в Казани
6 дней назад

Неделя санатория за один день: как сделать не просто приятный, но действительно полезный подарок на 8 марта