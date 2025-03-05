SRG: в большинстве городов России подорожало жилье, рост цен ускорился

В большинстве российских городов за последний месяц наблюдается рост цен на жильё, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании SRG. По итогам февраля снижение стоимости квартир зафиксировано лишь в трёх из 50 исследованных городов:

В Астрахани цены снизились на 0,71% , до 78 тыс. рублей за квадратный метр .

цены снизились на , до . В Новокузнецке — на 0,57% , до 92,2 тыс. рублей .

— на , до . В Саратове — на 0,29%, до 96,3 тыс. рублей.

Ранее, в декабре, удешевление жилья наблюдалось в 14 городах, а в январе — в восьми. Самое заметное падение цен в начале года произошло в:

Краснодаре — снижение на 1% .

— снижение на . Ярославле — на 0,51% .

— на . Новокузнецке — на 0,48%.

Наибольший рост цен в феврале зафиксирован в Курске, где стоимость квадратного метра увеличилась на 3% и достигла 96,2 тыс. рублей. Также в тройке лидеров:

Калининград (+2,5%, до 128 тыс. рублей).

(+2,5%, до 128 тыс. рублей). Махачкала (+2,4%, до 114,4 тыс. рублей).

Значительный рост также отмечен в Кирове (+2,2%, до 101,1 тыс. рублей) и Иркутске (+2,12%, до 132,2 тыс. рублей).

В крупных мегаполисах также наблюдается рост: в Москве цены увеличились на 2%, достигнув 337,1 тыс. рублей за квадратный метр, а в Санкт-Петербурге — на 1,7%, до 215,2 тыс. рублей.

Аналитики объясняют тенденцию повышенным спросом на сделки за наличные, поскольку высокая ключевая ставка сократила количество ипотечных сделок.

Эксперты считают, что дальнейшее движение цен будет зависеть от решений покупателей: если спрос на недвижимость как средство сохранения капитала сохранится, рост цен продолжится. Среди городов с самым заметным подорожанием вторичного жилья, кроме Курска, выделяются Волжский, Пермь и Киров.