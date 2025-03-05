SRG: в большинстве городов России подорожало жилье, рост цен ускорился
В большинстве российских городов за последний месяц наблюдается рост цен на жильё, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании SRG. По итогам февраля снижение стоимости квартир зафиксировано лишь в трёх из 50 исследованных городов:
- В Астрахани цены снизились на 0,71%, до 78 тыс. рублей за квадратный метр.
- В Новокузнецке — на 0,57%, до 92,2 тыс. рублей.
- В Саратове — на 0,29%, до 96,3 тыс. рублей.
Ранее, в декабре, удешевление жилья наблюдалось в 14 городах, а в январе — в восьми. Самое заметное падение цен в начале года произошло в:
- Краснодаре — снижение на 1%.
- Ярославле — на 0,51%.
- Новокузнецке — на 0,48%.
Наибольший рост цен в феврале зафиксирован в Курске, где стоимость квадратного метра увеличилась на 3% и достигла 96,2 тыс. рублей. Также в тройке лидеров:
- Калининград (+2,5%, до 128 тыс. рублей).
- Махачкала (+2,4%, до 114,4 тыс. рублей).
Значительный рост также отмечен в Кирове (+2,2%, до 101,1 тыс. рублей) и Иркутске (+2,12%, до 132,2 тыс. рублей).
В крупных мегаполисах также наблюдается рост: в Москве цены увеличились на 2%, достигнув 337,1 тыс. рублей за квадратный метр, а в Санкт-Петербурге — на 1,7%, до 215,2 тыс. рублей.
Аналитики объясняют тенденцию повышенным спросом на сделки за наличные, поскольку высокая ключевая ставка сократила количество ипотечных сделок.
Эксперты считают, что дальнейшее движение цен будет зависеть от решений покупателей: если спрос на недвижимость как средство сохранения капитала сохранится, рост цен продолжится. Среди городов с самым заметным подорожанием вторичного жилья, кроме Курска, выделяются Волжский, Пермь и Киров.
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