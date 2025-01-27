Средний размер страховой пенсии после индексации вырастет до 24,9 тыс. рублей

С 2025 года в России произошло значительное повышение пенсионных выплат. Средний размер страховой пенсии по старости после индексации на 9,5% достигнет 24,9 тысяч рублей, что на 500 рублей больше ранее прогнозируемого уровня.

Доплаты и компенсации

Февральская доплата : Пенсионеры получат дополнительную компенсацию за январь в размере чуть более 2% от месячной пенсии. Это позволит учесть фактический уровень инфляции, который превышал ожидания.

: Пенсионеры получат дополнительную компенсацию за январь в размере чуть более 2% от месячной пенсии. Это позволит учесть фактический уровень инфляции, который превышал ожидания. Военные пенсии: С начала года военные пенсионеры также получат дополнительную прибавку к выплатам, которая учитывает инфляционные показатели за 2024 год.

Перерасчеты и поручение президента

Первоначально страховые пенсии были увеличены на 7,3% для всех категорий пенсионеров, но по поручению президента РФ Владимира Путина индексация была повышена до 9,5%. Все перерасчеты будут произведены задним числом, и разница будет включена в февральские выплаты.

Цели повышения

Эксперты подчеркивают, что эти меры направлены на поддержку пенсионеров в условиях роста цен и инфляционного давления. Виктор Ляшок, ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП, отмечает, что индексация пенсий и специальные доплаты помогут смягчить экономическую нагрузку на наиболее уязвимые категории граждан.

Эти изменения обеспечивают более высокий уровень социальной поддержки и отражают стремление государства учитывать актуальные экономические реалии, сообщает ТАСС.