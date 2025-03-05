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Средневековый двуручный меч раскопали археологи-любители в Польше

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Польские археологи-любители обнаружили редкий двуручный меч XV века, который сохранился в превосходном состоянии. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Оружие, известное как цвайхендер, было найдено на берегу реки с помощью металлодетектора членами Ассоциации епископских сыскарей. Длина меча составляет около метра, а рядом с ним были спрятаны и другие предметы. Исследователи предполагают, что его владельцем мог быть рыцарь, оставивший оружие в тайнике.

Находку передали в управление по охране памятников, а затем в музей Остроды, расположенный в здании бывшего тевтонского замка. Специалисты отмечают, что меч сохранился вместе с гардой, рукоятью и навершием, что большая редкость для такого древнего оружия.

Цвайхендеры использовались по всей Европе, особенно в Германии и Швейцарии, и требовали от бойца высокого мастерства. Этот тип оружия был одним из самых мощных в своём классе и оставался популярным вплоть до XVI века.

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