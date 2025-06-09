Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Спишут в пользу государства: владельцев банковских карт ждёт сюрприз с 10 июня

Нововведение охватывает всех, кто рассчитываетс...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

С июня 2025 года оплачивать налоги, штрафы и госпошлины стало значительно проще — теперь достаточно указать номер телефона, и средства мгновенно поступят в бюджет.
Забыть о длинных банковских реквизитах стало реальностью: переводы занимают всего несколько секунд.

Нововведение охватывает всех, кто рассчитывается с государством с помощью банковских карт. Крупнейшие финансовые организации завершают подключение к Системе быстрых платежей (СБП), обеспечивая работу по направлению C2G — «гражданин — государство».

Что можно оплачивать быстрее:

  • налоги на доходы и имущество
  • штрафы за нарушения ПДД
  • государственные пошлины за оформление документов
  • другие обязательные взносы в бюджет

ИНН, БИК и счета больше не нужны — система автоматически определяет получателя.

Как это работает:

В приложении банка пользователь выбирает вид платежа (например, «штраф») и вводит номер телефона, к которому привязан его счёт. СБП распознаёт, кому направить платёж, и переводит средства за 1–3 секунды.

Когда начнётся внедрение:

Газпромбанк, ВТБ, ПСБ и МКБ уже тестируют новую систему. С июля к ним присоединятся остальные банки из числа двадцати крупнейших. Владельцам карт ведущих банков стоит ожидать активации новой функции в ближайшее время. Чтобы избежать неожиданных списаний, рекомендуется включить уведомления в банковском приложении, пишет PROGOROD58.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

15 часов назад

У берегов Аляски сняли на камеру загадочный золотой шар

Не у нас

час назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

укусы от домашних клопов

Не у нас

22 часа назад

141 случай сифилиса у мигрантов выявили в Тульской области в 2024 году

Интересное в Казани

3 дня назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду

ремонт плиты гефест в Москве

Не у нас

15 часов назад

Пророчество Серафима Саровского уже началось: что он говорил о России

Не у нас

15 часов назад

Адски рекордная жара зафиксирована в городе-курорте Анапе

Не у нас

22 часа назад

Ученые нашли способ лечить пациента, а не только его заболевание

Не у нас

22 часа назад

В Сочи каждый день дезинфицируют 260 га пляжей
Лонгриды
2 дня назад

Шестидневка: На пользу или во вред? Как учебная неделя влияет на здоровье школьников РТ

Тема шестидневной формы обучения в российских ш...

Не у нас

33 минуты назад

Спишут в пользу государства: владельцев банковских карт ждёт сюрприз с 10 июня

Не у нас

53 минуты назад

Ученые из Китая изобрели маску, которая может менять внешность

Не у нас

час назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

Не у нас

час назад

Ученые назвали группу крови самых слабых людей
В РТ мужчина приговорен к лишению свободы за хи...
Новости Татарстана
2 дня назад

В РТ мужчина приговорен к лишению свободы за хищение свыше 473 млн рублей

Не у нас

15 часов назад

Адски рекордная жара зафиксирована в городе-курорте Анапе

Не у нас

15 часов назад

Пророчество Серафима Саровского уже началось: что он говорил о России

Не у нас

15 часов назад

Инвазивные «супермуравьи» захватывают европейские сады и парки
Танцы, квесты или ужин с видом: собрали топ мес...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Танцы, квесты или ужин с видом: собрали топ мест Казани для незабываемого дня рождения