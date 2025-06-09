Спишут в пользу государства: владельцев банковских карт ждёт сюрприз с 10 июня

С июня 2025 года оплачивать налоги, штрафы и госпошлины стало значительно проще — теперь достаточно указать номер телефона, и средства мгновенно поступят в бюджет.

Забыть о длинных банковских реквизитах стало реальностью: переводы занимают всего несколько секунд.

Нововведение охватывает всех, кто рассчитывается с государством с помощью банковских карт. Крупнейшие финансовые организации завершают подключение к Системе быстрых платежей (СБП), обеспечивая работу по направлению C2G — «гражданин — государство».

Что можно оплачивать быстрее:

налоги на доходы и имущество

штрафы за нарушения ПДД

государственные пошлины за оформление документов

другие обязательные взносы в бюджет

ИНН, БИК и счета больше не нужны — система автоматически определяет получателя.

Как это работает:

В приложении банка пользователь выбирает вид платежа (например, «штраф») и вводит номер телефона, к которому привязан его счёт. СБП распознаёт, кому направить платёж, и переводит средства за 1–3 секунды.

Когда начнётся внедрение:

Газпромбанк, ВТБ, ПСБ и МКБ уже тестируют новую систему. С июля к ним присоединятся остальные банки из числа двадцати крупнейших. Владельцам карт ведущих банков стоит ожидать активации новой функции в ближайшее время. Чтобы избежать неожиданных списаний, рекомендуется включить уведомления в банковском приложении, пишет PROGOROD58.