Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину

Слухи о возможном возвращении иностранных автопроизводителей заставили многих россиян повременить с покупкой автомобиля. Дополнительно ситуацию осложняет высокая ключевая ставка — граждане предпочитают хранить деньги в банке под проценты.

Ждут, но пока напрасно

По данным «Автостата», четверть автовладельцев надеется на возвращение известных брендов. Однако официально ни одна компания не подтвердила планов по возвращению. Renault лишь допустила такую возможность, а Toyota провела закрытую встречу с бывшими дилерами. Hyundai опроверг слухи о возвращении и продажах Kia в 2025 году.

Санкции мешают вернуться

Эксперты считают, что даже при желании бренды не смогут легко вернуться — санкционные ограничения и политическая обстановка делают это практически невозможным. Россия выдвигает жёсткие условия: СП с отечественными компаниями, передача технологий и уплата специальных налогов.

Цены не станут ниже

Пример вернувшейся марки KGM показывает: даже без санкций машины стоят от 3,5 до почти 7 млн рублей. В среднем за два года цены на автомобили ушедших брендов выросли почти вдвое. Бюджетные модели исчезли, а новые седаны В-класса стартуют от 2 млн рублей. По мнению экспертов, снижение цен возможно только при возвращении производства в Россию.

Производство в РФ — единственный путь

Из-за увеличившегося утилизационного сбора импорт недорогих моделей стал нерентабелен. Возвращение возможно лишь для тех компаний, кто сохранил заводы в России. Но даже при этом запуск производства потребует минимум года и значительных инвестиций.

Цены пока стабилизировались

Эксперты отмечают, что значительного падения цен ждать не стоит. Средние скидки в дилерских центрах достигают 300 тыс. рублей, в редких случаях — до миллиона. Программы рассрочки и субсидии по кредитам действуют, но могут быть свернуты летом.

Сейчас рынок находится в состоянии равновесия: производители знают реальный спрос и остатки на складах. Прогнозы говорят о возможном росте цен в 2025 году на 3–4%. Влияние возвращения иностранных брендов на цены пока минимально, пишет издание "Известия".