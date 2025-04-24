Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину

Слухи о возможном возвращении иностранных автоп...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Слухи о возможном возвращении иностранных автопроизводителей заставили многих россиян повременить с покупкой автомобиля. Дополнительно ситуацию осложняет высокая ключевая ставка — граждане предпочитают хранить деньги в банке под проценты.

Ждут, но пока напрасно

По данным «Автостата», четверть автовладельцев надеется на возвращение известных брендов. Однако официально ни одна компания не подтвердила планов по возвращению. Renault лишь допустила такую возможность, а Toyota провела закрытую встречу с бывшими дилерами. Hyundai опроверг слухи о возвращении и продажах Kia в 2025 году.

Санкции мешают вернуться

Эксперты считают, что даже при желании бренды не смогут легко вернуться — санкционные ограничения и политическая обстановка делают это практически невозможным. Россия выдвигает жёсткие условия: СП с отечественными компаниями, передача технологий и уплата специальных налогов.

Цены не станут ниже

Пример вернувшейся марки KGM показывает: даже без санкций машины стоят от 3,5 до почти 7 млн рублей. В среднем за два года цены на автомобили ушедших брендов выросли почти вдвое. Бюджетные модели исчезли, а новые седаны В-класса стартуют от 2 млн рублей. По мнению экспертов, снижение цен возможно только при возвращении производства в Россию.

Производство в РФ — единственный путь

Из-за увеличившегося утилизационного сбора импорт недорогих моделей стал нерентабелен. Возвращение возможно лишь для тех компаний, кто сохранил заводы в России. Но даже при этом запуск производства потребует минимум года и значительных инвестиций.

Цены пока стабилизировались

Эксперты отмечают, что значительного падения цен ждать не стоит. Средние скидки в дилерских центрах достигают 300 тыс. рублей, в редких случаях — до миллиона. Программы рассрочки и субсидии по кредитам действуют, но могут быть свернуты летом.

Сейчас рынок находится в состоянии равновесия: производители знают реальный спрос и остатки на складах. Прогнозы говорят о возможном росте цен в 2025 году на 3–4%. Влияние возвращения иностранных брендов на цены пока минимально, пишет издание "Известия".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Задержан экс-начальник отдела СУ СКР по Приволжскому району Казани Закиров

Важное в РТ

час назад

На ключевых автомагистралях Татарстана появились новые объекты связи

уничтожение грызунов москва

Новости Татарстана

день назад

Глава Елабужского района заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Смотрим каталоги и переезжаем в пригород Казани: обзор на популярных застройщиков, которые уже начали строить этой весной

депиляция подмышек воском в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах раздетая девушка устроила фотосессию на переходе

Новости Татарстана

день назад

Mash Iptash: 2 БПЛА сбили в Елабуге

Новости Татарстана

день назад

Сливочное масло «Очень важная корова» признали одним из лучших в РТ

Новости Казани

день назад

В Казани объявлен режим «Беспилотная опасность»

Новости Татарстана

день назад

На 2 месяца в СИЗО отправили водителя цементовоза, угробившего 4 человек в РТ
Новости Казани
23 часа назад

Аналитики Яндекса назвали 5 самых популярных книг в Казани

Казань признана самым читающим городом России п...

Новости Казани

8 минут назад

В Казани пройдет фестиваль «Новая волна — 2025»

Не у нас

23 минуты назад

Ученые назвали 3 существа, которые переживут конец света

Новости Татарстана

28 минут назад

Колония грозит врачу из Татарстана за выдачу справки сбившему ребёнка эпилептику

Не у нас

час назад

Специалисты рассказали, стоит ли сейчас покупать машину
В Казани экипаж автобуса №18 помог пассажиру по...
Новости Казани
3 часа назад

В Казани экипаж автобуса №18 помог пассажиру потерявшему сознание

Новости Казани

час назад

В Казани женщина за рулём Skoda потеряла сознание и врезалась в ограждение

Новости Казани

4 часа назад

Сбивший пенсионерку в Казани водитель экскаватора заявил, что не заметил ее

Новости Татарстана

5 часов назад

Новошешминский район Татарстана возглавил Егор Тарнавский
Когда трагедия сталкивается с деловыми стандарт...
Интересное в Казани
4 дня назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани