Специалисты рассказали, как отключить слежку в смартфоне

Мобильные приложения часто запрашивают доступ к данным, которые им не нужны, что позволяет следить за пользователями. Эксперты советуют регулярно проверять настройки конфиденциальности, сообщает Техносовет со ссылкой на «Тут ньюс».

Особую опасность представляет доступ к микрофону — некоторые приложения могут записывать звук даже в фоновом режиме. То же касается камеры: некоторые программы, особенно соцсети и фоторедакторы, могут включать её без ведома пользователя.

Не менее важно контролировать геолокацию. Погодные сервисы и другие приложения могут постоянно отслеживать ваше местоположение, что не только угрожает приватности, но и разряжает батарею. Также стоит ограничить доступ к контактам и SMS, чтобы предотвратить утечку личной информации.

Обратите внимание и на фоновые процессы: приложения могут работать и передавать данные даже в спящем режиме. Отключите автозапуск и фоновую активность для сомнительных программ.

Проверка разрешений и отключение ненужных — простой способ защитить личные данные и сохранить контроль над своим устройством.