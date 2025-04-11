Специалисты назвали простой способ улучшить память и поднять настроение

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Норвежские учёные провели эксперименты

pixabay.com

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Исследователи установили, что простая привычка писать вручную может положительно сказаться на работе мозга и эмоциональном фоне.

Норвежские учёные провели эксперименты и выяснили, что во время письма активизируются участки мозга, отвечающие за внимание и память. Этот процесс способствует лучшей концентрации и запоминанию информации.

Кроме того, рукописный текст помогает нервной системе прийти в равновесие, снижает уровень тревожности и укрепляет уверенность в себе. Для такой "терапии" достаточно лишь бумаги и ручки, сообщает ИА «МедиаПоток» со ссылкой на «Правда.ру».

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