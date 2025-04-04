Специалисты назвали метод, который поможет быстрее сбросить лишний вес

Специалисты из Бристольского университета провели одно из крупнейших исследований бариатрических операций, чтобы определить, какой метод лучше всего помогает при сильном ожирении. Их выводы опубликованы в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology.

На протяжении шести лет они анализировали данные 1346 пациентов, прошедших разные виды операций. Наиболее впечатляющие результаты, по словам исследователей, показало желудочное шунтирование.

Процедура предполагает разделение желудка, после чего остаётся только маленький отдел объёмом около 30 мл. К нему подшивается тонкий кишечник, при этом большая часть желудка и начальный участок тонкой кишки исключаются из пищеварения — именно там обычно происходит активное всасывание калорий.

Метод позволяет существенно сократить объём съедаемой пищи и снизить усвоение питательных веществ. Несмотря на то, что после операции требуется пожизненное соблюдение диеты, она может увеличить продолжительность жизни на 10–15 лет.

В ходе исследования выяснилось, что почти 70% пациентов после шунтирования потеряли как минимум половину лишнего веса в течение трёх лет. Для сравнения, при рукавной резекции такого результата достигли 41%, а при бандажировании — только 25%.

Кроме того, у оперированных пациентов наблюдалось улучшение состояния при диабете второго типа и артериальной гипертензии.

В дальнейшем команда планирует сравнить хирургические методы с новыми средствами для снижения веса, включая препараты на основе семаглутида, пишет Газета.ру.