Создан сверхбыстрый тест на генетические мутации с помощью капли крови

Инженеры из Университета Рутгерса (США) разработали уникальное портативное устройство для экспресс-диагностики генетических мутаций, способное провести анализ всего за 10 минут. Для этого достаточно лишь капли крови.

Новое устройство сочетает две технологии: аллель-специфическую ПЦР (ASPCR), которая выявляет точечные изменения в ДНК, и метод измерения электрического сопротивления. Это позволяет достичь высокой чувствительности, сопоставимой с традиционной ПЦР, но без использования громоздкого оборудования.

По словам ученых, устройство можно сравнить с редактором текста, где ASPCR находит «опечатки» в ДНК, в отличие от обычной ПЦР, которая лишь копирует страницы. Новый анализатор имеет потенциал стать революционным инструментом для персонализированной медицины, включая диагностику онкозаболеваний и наследственных синдромов. В настоящее время устройство проходит клинические испытания и может быть выпущено на рынок в ближайшие годы.