Советы психолога, как уберечь ребенка от интернет мошенников

Уберечь детей от телефонных аферистов помогают не только технические меры, но и психологическая подготовка. Важно развивать у ребенка навыки эмоционального самоконтроля и умение справляться с паникой. Об этом ТАСС рассказала заведующая кафедрой психологии труда и консультирования Института педагогики и психологии МПГУ Елена Пучкова.

Эксперт отметила, что мошеннические схемы постоянно усложняются, поэтому важно не только устанавливать защитные приложения, но и обучать детей алгоритмам поведения в стрессовых ситуациях. Умение сохранять спокойствие, принимать обдуманные решения, анализировать ситуацию и критически мыслить играет ключевую роль в противодействии обману.

Пучкова также напомнила о технических мерах защиты. В телефоне ребенка стоит настроить автоматическую блокировку неизвестных номеров, установить антиспам-приложения и "родительский контроль", а также проверить настройки конфиденциальности. Родители должны объяснить детям, что нельзя передавать телефон посторонним, сообщать коды из SMS или раскрывать пароли.

По ее словам, уже с трех-четырех лет важно приучать ребенка рассказывать родителям о любых контактах с незнакомыми взрослыми и не выполнять никаких действий без их разрешения. Лучший способ усвоить эти правила – игровые ситуации с разбором примеров.

Для младших школьников, у которых появляются личные телефоны, полезно вместе с родителями создать памятку с основными правилами безопасности. Такой наглядный список поможет ребенку быстро вспомнить, как действовать в сложной ситуации, в том числе при попытках телефонного мошенничества.