Солнечная активность может провоцировать землетрясения

Солнечная активность может влиять на изменения температуры поверхности Земли, что, в свою очередь, сказывается на свойствах горных пород. Из-за колебаний температуры они становятся более хрупкими, сообщает Газета.Ru.

Изменения температуры влияют на давление на тектонические плиты, что может привести к землетрясениям.

Эксперты предсказывают сильное землетрясение в Стамбуле с магнитудой более 7 баллов.

Если сила подземных толчков составит 7,5 балла, в Стамбуле могут разрушиться более 90 тысяч зданий, а 4,5 миллиона человек будут нуждаться в временном жилье. Потери от такого землетрясения могут превысить 325 миллиардов долларов.