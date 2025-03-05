Солнечная активность может провоцировать землетрясения
Солнечная активность может влиять на изменения температуры поверхности Земли, что, в свою очередь, сказывается на свойствах горных пород. Из-за колебаний температуры они становятся более хрупкими, сообщает Газета.Ru.
Изменения температуры влияют на давление на тектонические плиты, что может привести к землетрясениям.
Эксперты предсказывают сильное землетрясение в Стамбуле с магнитудой более 7 баллов.
Если сила подземных толчков составит 7,5 балла, в Стамбуле могут разрушиться более 90 тысяч зданий, а 4,5 миллиона человек будут нуждаться в временном жилье. Потери от такого землетрясения могут превысить 325 миллиардов долларов.
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