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Соединял Западную Европу и Азию: Ученые нашли следы исчезнувшего материка

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Геологи выдвинули гипотезу, что около 30 миллионов лет назад Азия и Западная Европа были соединены континентом Балканатолия, который отличался экзотичной фауной.

Учёные считают, что этот исчезнувший континент сыграл ключевую роль в миграции млекопитающих в Европу.

«Мы до сих пор не знаем точно, когда и как первая волна азиатских млекопитающих добралась до юго-восточной Европы», — рассказывают исследователи.

Примерно между 55 и 34 миллионами лет назад животный мир был значительно отличен от того, что существовало 30 миллионов лет назад. Балканатолия стала важным этапом на пути перемещения животных. Около 50 миллионов лет назад эта территория была отдалённой и уникальной по своим условиям.

Со временем её изолированность была нарушена. Перепады уровня моря, рост ледников и тектонические процессы соединили Азию с Западной Европой, что позволило азиатским млекопитающим проникнуть в Балканатолию.

Учёные планируют продолжить исследования в этой области, чтобы ответить на многие оставшиеся вопросы, сообщает techinsider.

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