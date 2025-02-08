Следы гигантского динозавра нашли ученые в пустыне Гоби

В Монголии, на территории пустыни Гоби, палеонтологи обнаружили отпечатки ног гигантского динозавра, размеры которых можно сравнить с автобусом, сообщает «Новосвят». Один из следов достигает в ширину 92 сантиметров.

По мнению ученых, их мог оставить зауролоф — один из крупнейших гадрозавров, превосходивший даже тираннозавра, пишет SciNews. Неподалеку также найдена цепочка из 13 следов, каждый из которых шириной 85 сантиметров, а общая длина следового пути составляет 24 метра. Это подтверждает, что эти динозавры передвигались стадами.

Специалисты считают, что эта находка поможет лучше понять, как передвигались и взаимодействовали древние ящеры. Также есть надежда обнаружить останки этого гиганта, который, возможно, был еще больше шантунгозавра — крупнейшего известного гадрозавра.