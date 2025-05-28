Школьницы в Омске жестоко истязали щенка

В Омске сотрудники полиции выявили двух девочек, которые жестоко обращались с щенком и записывали это на видео. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, родителей девочек привлекли к административной ответственности. На видео видно, что несовершеннолетние насильно причиняли боль животному — тыкали ножом и пытались перерезать горло, при этом одна из них подстрекала другую действовать решительно и без пощады.

Позже выяснилось, что щенка они подобрали через сайт объявлений и издевались над ним на стройплощадке, снимая происходящее на камеру. В конце животное ударили кирпичом по голове. Обе девушки — местные жительницы 13 лет.

Старшая девочка состоит на профилактическом учёте в полиции с января 2025 года за административное нарушение, а младшую также поставили на учёт. Родителей несовершеннолетних привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей, пишет KazanFirst.