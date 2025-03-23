Сколько тратят россияне в разных возрастных категориях?

Согласно данным сервиса «СберИндекс», россияне в возрасте от 35 до 39 лет тратят больше всех — их ежемесячные расходы в среднем достигают 53 тысяч рублей. Для анализа использовались данные по операциям с банковскими картами и терминалам ПАО «Сбербанк» за 2024 год.

Молодёжь от 15 до 19 лет тратит меньше всего — около 23,8 тысячи рублей в месяц. Пенсионеры в возрасте 75–79 лет расходуют лишь немного больше — в среднем 23,9 тысячи.

В возрастной группе от 30 до 44 лет средние траты превышают 50 тысяч рублей, а у остальных категорий этот показатель ниже. В целом по стране средние ежемесячные расходы на одного человека составляют 39,5 тысячи рублей.