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Синоптики заявили, что россиян ждет самый холодный май за 140 лет

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Май 2025 года обещает стать одним из самых непредсказуемых весенних месяцев последних лет. По данным сервиса «Яндекс Погода» и метеоцентров, жителей Москвы и других регионов России ждут перепады температуры, заморозки и обильные осадки, особенно в первой половине месяца.

В Москве май начнется по-весеннему тепло: до +17 градусов днём, с умеренными дождями. Но уже 4 мая температура резко упадёт до +11 градусов, а ночью ожидается всего +4. С 8 по 11 мая возможны заморозки до -1, днём воздух прогреется не выше +9 градусов, прогнозируются дожди и даже мокрый снег.

Вторая половина месяца окажется значительно мягче. Температура начнёт повышаться после 15 мая, когда дневные показатели стабилизируются на уровне +18…+22 градусов, а ночью будет +8…+12. Пик тепла прогнозируется на 29–30 мая, когда столбик термометра может достичь +23 градусов. Всего в мае ожидается 13 дождливых дней и около 65 мм осадков, наибольшее количество осадков выпадет в последние дни месяца.

Синоптики пока не пришли к единому мнению по поводу погодных аномалий. По словам Александра Ильина из центра «Метео», резкое похолодание с 5 по 12 мая маловероятно, но заморозки возможны. Его коллега Александр Шувалов считает, что зимы не будет, но и устойчивого тепла ждать рано.

Особое внимание привлекает север Европейской части России, где температура может опуститься до -5 градусов — это может стать рекордом за 140 лет. Для сравнения: в Подмосковье средняя температура мая — +13,6, а в 1918 году она опускалась до +6,4, в 1989 — поднималась до +17,2.

Метеорологи напоминают, что май традиционно сопровождается «черемуховыми холодами», а первая гроза обычно случается уже 2 мая. Последние ночные заморозки обычно фиксируются до 6 мая, но в 2025 году они могут затянуться.

Александр Сергеев отмечает, что в мае бывали и жара, и снег, а изменения могут происходить даже во второй половине месяца. Тем не менее, лето 2025 года, по предварительным оценкам, будет тёплым, но без экстремальной жары. По мнению Анатолия Цыганкова, лето может стать самым тёплым за всю историю наблюдений.

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