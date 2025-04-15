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Shot: жвачки Orbit и Dirol могут вызвать диарею и вздутие

Врач отметил, что подобная реакция встречается ...

pixabay.com

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42-летняя Екатерина длительное время страдала от вздутия, тошноты и расстройства желудка. Симптомы не проходили, а точную причину врачи не могли установить сразу. Женщине пришлось самостоятельно убирать продукты из рациона в попытке понять, что именно вызывает такую реакцию. Позже выяснилось, что виновником оказался сорбитол — компонент, содержащийся в жевательных резинках таких брендов, как Mentos, Eclipse, Dirol и Orbit.

Сорбитол (он же сорбит или Е420) — натуральный сахарозаменитель, известный своим слабительным действием. Его нередко добавляют в продукты питания, особенно в те, что предназначены для людей с сахарным диабетом. Как пояснил гастроэнтеролог Александр Приказчиков, даже доза в 0,4 грамма может спровоцировать метеоризм, боли в животе и диарею.

Точное количество сорбита в жевательной резинке определить сложно — производители обычно не указывают дозировку пищевых добавок. При этом вещество не переваривается в тонком кишечнике, что может вызывать сбои в пищеварении. Врач отметил, что подобная реакция встречается не у всех: чувствительность к сорбитолу — индивидуальная особенность организма, пишет Life.ru со ссылкой на Shot.

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