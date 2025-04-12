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Сергей Собянин назвал Татарстан регионом, ориентированным на будущее

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Татарстан реги...

фото: Вести Татарстан

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Татарстан регионом, ориентированным на будущее. Его слова были озвучены руководителем департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталием Сучковым на одном из форумов.

В своем обращении Собянин подчеркнул, что будущее страны — за молодежью, которая отличается энергией, трудолюбием и талантом. Он отметил, что участие молодых людей в форуме дает им возможность найти свое призвание и стремиться к высоким достижениям в профессии, принося пользу обществу и государству.

«Будущее принадлежит молодежи, энергичной, трудолюбивой, талантливой. Именно такие молодые люди участвуют в этом форуме, пытаясь найти свой путь в жизни, ярко проявить себя в профессии и стремясь быть лучшими, чтобы приносить пользу обществу и стране. И в этом вам помогут старшие коллеги, те, кто добился успеха, стал лидером в своей сфере и заслужил авторитет», — сказал Сергей Собянин.

Он также отметил, что форум является важным диалогом между регионами и поколениями, что способствует укреплению общих усилий. В завершение мэр пожелал участникам здоровья, успехов и процветания в учебе и работе.

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