Сейчас ученые исследуют, почему инопланетяне не общаются с людьми

Учёные попытались объяснить, почему представители внеземных цивилизаций до сих пор не вышли на прямой контакт с человечеством.

Исследования сигналов из космоса продолжаются и сегодня. Однако современные технологии заметно продвинулись вперёд, что расширило возможности для поиска.

По мнению специалистов, вероятность того, что человечество — единственная разумная форма жизни во Вселенной, составляет около 50%. Столько же шансов, что мы не одиноки.

Современные статистические методы указывают на вероятность существования внеземных цивилизаций, несмотря на то, что прямого контакта с ними пока не зафиксировано. Математические расчёты и анализ семи ключевых факторов пока склоняются к выводу, что разумная жизнь может быть уникальным явлением.

При этом учёные отмечают важность таких условий, как наличие воды и кислорода, для зарождения жизни. Исследования других планет показывают, что подходящий климат и химический состав — решающие факторы.

Также не исключается, что технологический прогресс человечества может вызывать опасения у потенциальных инопланетян, если они действительно существуют, пишет МедиаПоток со ссылкой на TechInsider.