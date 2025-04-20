SCMP: в Китае испытали водородную бомбу без ядерных компонентов
Китайские учёные провели успешные испытания инновационного взрывного устройства, не содержащего ядерных материалов. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на разработчиков из Научно-исследовательского института 705, входящего в структуру CSSC — Китайской государственной судостроительной корпорации.
Ключевым элементом устройства стал гидрид магния. При активации с помощью обычных взрывчатых веществ он разлагается с выделением водорода, который мгновенно воспламеняется. Образуется огненный шар температурой свыше 1000°C, создающий широкую зону поражения.
По словам руководителя проекта Ван Сюэфэна, устройство позволяет точно регулировать мощность взрыва, что делает его эффективным как в военных, так и в гражданских целях — например, при сносе зданий или создании искусственных кратеров.
Разработка вызвала большой интерес среди военных и инженеров благодаря экологической безопасности и отсутствию ядерного следа, в отличие от традиционных боеприпасов.
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