Science: одежда привела к развитию болезней 5000 лет назад

Новое исследование специалистов из Лондонского университетского колледжа показало, что рецидивирующая лихорадка начала активно передаваться людям около 5000 лет назад, а не 11000 лет назад, как предполагалось ранее. Об этом сообщает Science.

Учёные изучили зубы скелетов, найденных в Великобритании, и восстановили геномы древних бактерий Borrelia recurrentis, возраст которых составил от 600 до 2300 лет. Результаты показали, что возбудитель болезни адаптировался к передаче через человеческих вшей в эпоху бронзы.

Генетик Бен Краузе-Киора из Кильского университета, не участвовавший в проекте, назвал исследование «глубоким и информативным» в плане понимания эволюции патогенов.

По мнению археогенетика Пуджи Свали, активное распространение болезни могло быть связано с использованием шерстяной одежды и более тесным общением людей с домашними животными. Учёные также отметили, что в тот же период участились случаи проказы и чумы, что ставит под сомнение идею о постепенном «ослаблении» болезней с течением времени.