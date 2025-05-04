Science Alert: ученые создали аналог «бомбы-черной дыры»

Международная команда под руководством физиков из Университета Саутгемптона впервые смогла в лабораторных условиях воспроизвести явление, известное как «бомба из чёрной дыры». Это концепция, предложенная ещё в 1970-х советским учёным Яковом Зельдовичем, предполагающая усиление энергии за счёт вращения — без участия настоящей чёрной дыры.

В основе идеи — теоретическая модель, вдохновлённая гипотезой Роджера Пенроуза. Он предположил, что во внешней области вращающейся чёрной дыры — эргосфере — можно наращивать энергию. Зельдович развил эту идею: если вращающийся объект поместить в замкнутое пространство с отражающими стенками, он может начать усиливать энергию до выброса наружу.

В эксперименте использовали вращающийся алюминиевый цилиндр и систему катушек, создающих магнитные поля. Учёные заметили, что магнитное поле усиливается, если совпадает с направлением и частотой вращения цилиндра. Если же цилиндр вращался медленнее — поле, наоборот, ослабевало. Это подтвердило идею о возможности циклического накопления энергии в замкнутой системе.

Эксперимент не представляет угрозы — это не ядерный процесс, а физическая модель, использующая электромагнитные силы. Учёные подчёркивают, что исследование открывает новые перспективы в области аналоговой физики, позволяя изучать поведение экстремальных космических объектов без выхода в космос.

Работа команды под руководством Мэрион Кромб показывает, что старые теории могут обрести реальное подтверждение благодаря современным технологиям и подходам.