Science Advances: найден ключ к новым методам лечения болезни Паркинсона

Южнокорейские учёные из KAIST вместе с британскими коллегами сделали открытие, которое может изменить подход к лечению болезни Паркинсона. Они обнаружили, что нарушение редактирования РНК может усиливать воспаление в мозге и способствовать гибели нейронов.

Исследование, опубликованное в Science Advances, показало, что при болезни Паркинсона фермент ADAR1, отвечающий за редактирование РНК, начинает работать «вразрез» с нормой. Вместо того чтобы подавлять иммунную реакцию, он усиливает воспаление. Это запускает активацию генов, вызывающих повреждение клеток мозга.

Главную роль в этом процессе играют астроциты — клетки, которые обычно поддерживают нейроны. Учёные воссоздали модель болезни на основе стволовых клеток и подтвердили свои выводы не только в лаборатории, но и в образцах тканей умерших пациентов.

Важно, что речь идёт не о мутациях ДНК, а о сбое, который происходит уже после считывания генетической информации — на уровне РНК. Это даёт надежду на новые методы лечения, которые смогут воздействовать на болезнь в самом начале её развития.

Управление активностью фермента ADAR1 может стать основой для терапии, способной остановить воспаление до того, как оно разрушит клетки мозга. Новый подход направлен не на борьбу с симптомами, а на устранение причины болезни на молекулярном уровне.