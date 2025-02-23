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Самыми завидными женихами стали айтишники, их выбрали 60% россиянок

По данным исследования сервиса «Работа.ру», про...

Фотограф: cottonbro studio: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/4065876/

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По данным исследования сервиса «Работа.ру», проведённого для RT, самыми перспективными женихами считаются специалисты IT-сферы и телекома — их выбрали 60% опрошенных.

На втором месте оказались представители нефтегазовой отрасли (57%), далее следуют финансисты и банкиры (37%). В список также вошли строители (29%) и работники сферы недвижимости (25%).

Меньше всего голосов получили специалисты в сфере транспорта и логистики.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня святого Валентина на сайтах объявлений в Москве появилась необычная услуга — «парень на сутки». Молодые люди предлагали одиноким девушкам различные виды сопровождения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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