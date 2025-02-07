Самолёт Airbus A320 распилили на пшеничном поле под Новосибирском

Разбор самолёта Airbus A320, который совершил аварийную посадку в Убинском районе в сентябре 2023 года, подошёл к концу. По информации SHOT, пригодные детали будут использованы повторно, а сильно повреждённые элементы отправят на утилизацию.

На демонтаж лайнера потребовалось полгода. Изначально рассматривался вариант его восстановления, но из-за сложностей с транспортировкой этот вариант оказался нецелесообразным с финансовой точки зрения.

Напомним, что 12 сентября 2023 года самолёт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, столкнулся с отказом гидравлической системы. Первоначально пилоты планировали посадку в Новосибирске, однако нехватка топлива вынудила их приземлиться прямо в пшеничном поле. На борту находилось 170 человек, включая 23 детей. Все пассажиры благополучно эвакуировались, пострадавших не было. Позже страховая компания выплатила каждому по 100 тысяч рублей.