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Самолёт Airbus A320 распилили на пшеничном поле под Новосибирском

На демонтаж лайнера потребовалось полгода

SHOT

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Разбор самолёта Airbus A320, который совершил аварийную посадку в Убинском районе в сентябре 2023 года, подошёл к концу. По информации SHOT, пригодные детали будут использованы повторно, а сильно повреждённые элементы отправят на утилизацию.

На демонтаж лайнера потребовалось полгода. Изначально рассматривался вариант его восстановления, но из-за сложностей с транспортировкой этот вариант оказался нецелесообразным с финансовой точки зрения.

Напомним, что 12 сентября 2023 года самолёт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, столкнулся с отказом гидравлической системы. Первоначально пилоты планировали посадку в Новосибирске, однако нехватка топлива вынудила их приземлиться прямо в пшеничном поле. На борту находилось 170 человек, включая 23 детей. Все пассажиры благополучно эвакуировались, пострадавших не было. Позже страховая компания выплатила каждому по 100 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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