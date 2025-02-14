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«Самокат» планирует начать доставлять продукты дронами

В рамках пилотного проекта беспилотные аппараты...

pixabay.com

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Служба доставки «Самокат» планирует испытать доставку продуктов с использованием дронов. Первые тестирования намечены на первый квартал 2025 года в Самарской области.

В рамках пилотного проекта беспилотные аппараты будут транспортировать заказы в постаматы, расположенные в нескольких районах Тольятти. Как сообщила компания «Ведомостям», в ходе испытаний особое внимание уделят отработке логистических маршрутов и проверке безопасности перевозок.

Пользователи, находящиеся в зоне тестирования, смогут выбрать постамат на карте и заказать товары весом до пяти килограммов, включая напитки, снеки и бакалейные изделия. Время доставки составит от 30 минут, а забрать покупку можно будет в течение трех часов.

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