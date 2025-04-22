Самарского кота заморозили, чтобы когда-нибудь воскресить

В апреле 2025 года кот по кличке Сусанин из Самары стал новым «пациентом» компании «КриоРус», которая занимается крионированием как людей, так и животных. Тело питомца поместили в жидкий азот при температуре −196 °C. Хотя современные технологии пока не позволяют «оживить» замороженных существ, интерес к процедуре продолжает расти.

Почему выбрали крионирование

В компании объяснили, что к подобной услуге чаще всего прибегают после смерти питомца от старости или болезней. Сусанин, по их словам, стал очередным представителем Самары, чьё тело решили сохранить в надежде на будущее.

Процедура криосохранения начинается сразу после смерти животного. Сначала его охлаждают до +4 °C, затем вводят криопротекторы — вещества, предотвращающие повреждение клеток от кристаллизации воды. После этого кровь заменяется специальным раствором, и тело постепенно охлаждается до сверхнизкой температуры, в которой его хранят в жидком азоте. Весь процесс требует высокой точности и участия специалистов.

В «КриоРусе» убеждены, что однажды технологии позволят вернуть таких «пациентов» к жизни.

Как работает крионика для животных

С каждым годом заморозка домашних питомцев становится в России всё более востребованной. Наиболее распространённые причины — возраст и хронические заболевания. Иногда обращаются и в случае несчастных случаев или врождённых аномалий. Стоимость напрямую зависит от размеров животного: если крионирование кошки обходится примерно в $10 тысяч, то за крупную собаку владельцу придётся заплатить до €40 тысяч. В компании уточняют, что с увеличением массы тела растёт и цена — заморозка питомца весом около 80 кг сопоставима по стоимости с человеческой процедурой.

На сегодняшний день в хранилищах «КриоРуса» находятся тела 100 человек и 72 животных, в числе которых 32 кошки и 16 собак. Клиенты компании — не только россияне, но и жители зарубежных стран.

Технологии на грани реальности

Крионика — одно из направлений криобиологии, занимающееся сохранением живых организмов при экстремально низких температурах. Учёные надеются, что в будущем удастся не только оживить таких пациентов, но и вылечить, а возможно — даже омолодить их. В отличие от людей, животных в России можно крионировать до наступления биологической смерти, что упрощает правовые аспекты.

Для людей заморозка возможна только после смерти. В «КриоРусе» предлагают как полное сохранение тела (стоимость начинается от 3,8 млн рублей), так и нейросохранение — заморозку только мозга, что дешевле.

Глава компании Валерия Удалова, придерживающаяся трансгуманистических взглядов, считает, что всех живых существ можно и нужно сохранить для будущего. Она рассказала, что среди замороженных пациентов есть и жертвы трагических происшествий, и люди, умершие от естественных причин. Удалова уверена, что в будущем эти тела смогут оживить.

Как проходит процедура

Ключевым этапом заморозки является витрификация — метод, позволяющий воде в тканях превращаться не в лёд, а в плотную стеклообразную массу, предотвращающую разрушение клеток. После предварительного охлаждения тело подключают к системе, через которую прокачивают криопротекторы. Затем его помещают в резервуар с жидким азотом для долговременного хранения.

Некоторые владельцы животных выбирают заморозку только мозга. В клинике рассказали, что у них хранится мозг кота, погибшего при падении из окна, и выразили надежду, что в будущем его можно будет пересадить в новое тело, созданное, например, с помощью биопечати.

Насколько это возможно

Врач Алексей Осипов отметил, что в природе есть млекопитающие, например, тушканчики, способные выживать при температуре тела до +4 °C, при этом процессы в организме лишь замедляются, но не останавливаются. Об этом пишет 63.ру со ссылкой на MSK1.RU.

Крионика, как подчеркнул специалист, предполагает полное замораживание тела. Главной трудностью остаётся кристаллизация воды, повреждающая клетки. Тем не менее технология витрификации может устранить эту проблему. Учёные считают, что с дальнейшим развитием методов, возможно, удастся использовать их даже для сложных организмов. Пока это остаётся на уровне научных гипотез.