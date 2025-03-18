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С матерью сгоревших 5 детей в Башкирии работают психологи

В настоящее время специалисты выясняют причины ...

pixabay.com

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В многоквартирном доме в Давлекановском районе Башкирии произошёл трагический пожар, унёсший жизни пятерых детей. С их матерью сейчас работают психологи. О деталях случившегося сообщил глава региона Радий Хабиров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в комнате, где находились дети и взрослый, сработал пожарный извещатель, однако спасти их не удалось.

В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания. Власти держат ситуацию под контролем, а Хабиров выразил соболезнования родным погибших.

Пожар произошёл 18 марта. По данным МЧС, огонь вспыхнул на натяжном потолке в квартире на втором этаже. Прибывшие спасатели обнаружили тела пятерых детей и одного взрослого.

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