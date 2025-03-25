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Рыбаки поймали прозрачное существо в длину около 3 футов у Марианской впадины

Его необычная внешность сразу вызвала интерес у...

pixabay.com

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Во время исследовательской экспедиции вблизи Марианской впадины рыбаки выловили морское существо, не похожее ни на одно из ранее известных. Его необычная внешность сразу вызвала интерес у учёных.

Длина организма составляет около трёх футов. Он имеет прозрачное тело, покрытое причудливыми узорами и участками, излучающими мягкий свет. Длинные плавники плавно колышутся как в глубине, так и у поверхности воды. Большие глаза указывают на то, что существо обитает в условиях полной темноты.

Эксперты, изучившие находку, пришли к выводу, что она не соответствует ни одному из зарегистрированных видов, что может говорить о возможном открытии нового представителя глубоководной фауны.

Несмотря на применение современных технологий ДНК-анализа и молекулярного изучения, точно определить вид пока не удалось. Это связано с ограниченностью информации о жизни на экстремальных глубинах. Ученые продолжают исследование, сообщает Кулик со ссылкой на КОСМОС.

Напомним, Марианская впадина в Тихом океане считается самой глубокой точкой на планете. Её наибольшая глубина, Челленджер Дип, достигает почти 11 километров, что делает её глубже, чем высота Эвереста.

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