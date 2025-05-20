Русский турист посетил Сеул и разочаровался

Российский путешественник долго мечтал побывать в Сеуле, столице Южной Кореи, но поездка не оправдала его ожиданий. Он рассказал, что включил этот город в свой личный антирейтинг и больше не хочет туда возвращаться.

Мужчина отметил, что не испытал никакого «вау»-эффекта, наоборот, Сеул стал одним из его главных разочарований. По его словам, все районы города слишком похожи друг на друга, из-за чего прогулки не приносили новых впечатлений и не доставляли эстетического удовольствия. Кроме того, туристу не понравилась местная кухня — он назвал еду «специфической».

Россиянин также остался недоволен местными жителями, считая их слишком закрытыми и замкнутыми.

В итоге путешественник выразил общее недовольство поездкой и подчеркнул, что не планирует возвращаться в Сеул, сообщает «Главный ТВ».