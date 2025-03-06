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«Рукав» в аэропорту Москвы повредил двигатель самолета

Пассажиров отправили в аэропорт Домодедово

Екатерина Елисеева

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По информации SHOT, инцидент произошел накануне с самолетом Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний», который должен был перевезти 202 пассажира из Москвы в Ташкент. Однако при посадке телетрап повредил левый двигатель «дримлайнера», в результате чего вылет был отложен.

Пассажиров отправили в аэропорт Домодедово, а поврежденный самолет по-прежнему находится в московском аэропорту Внуково.

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