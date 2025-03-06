«Рукав» в аэропорту Москвы повредил двигатель самолета

По информации SHOT, инцидент произошел накануне с самолетом Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний», который должен был перевезти 202 пассажира из Москвы в Ташкент. Однако при посадке телетрап повредил левый двигатель «дримлайнера», в результате чего вылет был отложен.

Пассажиров отправили в аэропорт Домодедово, а поврежденный самолет по-прежнему находится в московском аэропорту Внуково.