«Рукав» в аэропорту Москвы повредил двигатель самолета
Екатерина Елисеева
По информации SHOT, инцидент произошел накануне с самолетом Boeing 787 «Узбекистанских авиалиний», который должен был перевезти 202 пассажира из Москвы в Ташкент. Однако при посадке телетрап повредил левый двигатель «дримлайнера», в результате чего вылет был отложен.
Пассажиров отправили в аэропорт Домодедово, а поврежденный самолет по-прежнему находится в московском аэропорту Внуково.
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