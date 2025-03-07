Рухнувшие ворота крепости Курул в Турции скрывали сокровище

Статуя богини Кибелы, возрастом 2100 лет, была найдена в крепости Курул (провинция Орду, Турция). В начале ученые сомневались, что это изображение Кибелы, но новые исследования подтвердили гипотезу.

Как сообщает Arkeonews, Кибела была богиней плодородия и защиты, ее культ был распространен в Малой Азии, а статуи часто ставили у городских ворот как символ защиты.

Статуя, высотой 110 см и весом 200 кг, была обнаружена в 2016 году археологической экспедицией под руководством профессора Сюлеймана Юселя Шенюрта. Это первая мраморная статуя, найденная на своем изначальном месте.

В ходе раскопок были найдены терракотовые статуэтки Кибелы, подтверждающие распространение ее культа в этом регионе. Статуя стояла у главных ворот крепости, что было характерно для божеств-защитников.

Крепость Курул существовала во времена Митридата VI, царя Понта, известного своей борьбой с Римом. Археологи нашли следы боевых действий и пожара, уничтожившего крепость. Предполагается, что статую сохранило обрушение ворот во время римского штурма.

Вокруг статуи были найдены монеты и наконечники стрел, вероятно, подношения местных жителей. Сейчас она находится в музее Орду, став одной из главных достопримечательностей.