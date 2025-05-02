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РСТ: рекомендуем туристам воспользоваться альтернативными маршрутами в Крым

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Российский союз туриндустрии (РСТ) в связи с пробкой на Крымском мосту порекомендовал туристам рассмотреть альтернативные маршруты для поездки на полуостров, включая железнодорожное сообщение и сухопутные пути. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

По данным Минтранса, 1 мая на досмотровом пункте со стороны Краснодарского края был зафиксирован рекордный поток автомобилей. К 11:00 утра на пропускном пункте находилось более трех тысяч машин, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Спрос на отдых в Крыму традиционно увеличивается на майские праздники, и в этом году поток туристов вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. В РСТ отметили, что инфраструктура полуострова готова принять всех желающих, но в связи с повышенной нагрузкой на пропускные пункты, просят органы власти Крыма и Краснодарского края оперативно оценить ситуацию, увеличить пропускную способность контрольных пунктов и оптимизировать транспортные потоки в период праздников.

Для облегчения ситуации на автоподходах к Крымскому мосту установлены дополнительные туалеты, а также организована раздача питьевой воды. В Минтрансе напомнили, что на подъездах к мосту продолжают действовать усиленные меры транспортной безопасности, и все транспортные средства и багаж пассажиров подлежат проверке.

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