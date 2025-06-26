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РПЦ раскрыла пять повседневных грехов, которые стали привычками

Стали привычками: в РПЦ раскрыли пять грехов из...

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Церковь считает грехами некоторые, на первый взгляд, неочевидные действия, которые стали частью повседневной жизни.

Согласно учению РПЦ, маленькие ежедневные грехи ничем не отличаются от крупных по своей тяжести. Разница лишь в том, что наказание может быть разным, а вот путь в Царствие небесное закрыт для обоих.

Первым делом, Церковь предупреждает об использовании фраз вроде «Видит Бог» и «Бог им судья», которые считаются греховными. Осуждение других людей также запрещено, несмотря на то что это повседневная практика.

Кроме того, к грехам относится чрезмерная привязанность к питомцам, довольство своим духовным состоянием и стремление оправдать себя, чтобы не расти духовно.

Священники также считают нарушением ПДД, которое может привести к несчастному случаю. Осознанное нарушение правил движения считается грехом, так как это может навредить не только телу, но и душе.

Источник: akpars.ru

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