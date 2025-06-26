РПЦ раскрыла пять повседневных грехов, которые стали привычками

Церковь считает грехами некоторые, на первый взгляд, неочевидные действия, которые стали частью повседневной жизни.

Согласно учению РПЦ, маленькие ежедневные грехи ничем не отличаются от крупных по своей тяжести. Разница лишь в том, что наказание может быть разным, а вот путь в Царствие небесное закрыт для обоих.

Первым делом, Церковь предупреждает об использовании фраз вроде «Видит Бог» и «Бог им судья», которые считаются греховными. Осуждение других людей также запрещено, несмотря на то что это повседневная практика.

Кроме того, к грехам относится чрезмерная привязанность к питомцам, довольство своим духовным состоянием и стремление оправдать себя, чтобы не расти духовно.

Священники также считают нарушением ПДД, которое может привести к несчастному случаю. Осознанное нарушение правил движения считается грехом, так как это может навредить не только телу, но и душе.

Источник: akpars.ru