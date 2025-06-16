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РПЦ объяснила, почему важно венчаться сразу после заключения брака

«Венчайтесь без задержек, чтобы не грешить»: св...

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Иерей Александр Ермолин рассказал, кто может венчаться в Церкви, а кто не может.

Важно понимать, что если оба супруга — православные и зарегистрировали свой брак официально, то у них нет причин отказываться от венчания. Задержка с этим обрядом может восприниматься как грех.

Церковь накладывает некоторые ограничения на возможность венчания. Например, человек, состоявший в браке больше трех раз, не получит благословение на новый брак, даже если ранее он не был венчан.

Также венчание невозможно для тех, кто не зарегистрировал отношения официально, не является православным или состоит в близком родстве.

Процедуры развенчания не существует, но человеку, пережившему развод, можно получить благословение на новый брак. Для этого необходимо покаяние виновной стороны, а невиновный партнер может вступить в новый союз.

Источник: Кулик

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