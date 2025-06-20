РПЦ и мусульманские старейшины создают группу по ИИ

Русская православная церковь (РПЦ) и Совет мусульманских старейшин договорились о создании рабочей группы для обсуждения вопросов, связанных с искусственным интеллектом. В работе группы также примет участие университет "Аль-Азхар" из Египта. Соглашение было достигнуто на встрече патриарха Кирилла с генеральным секретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммадом Абдельсаламом.

Мухаммад Абдельсалам предложил создать постоянную рабочую группу для диалога между РПЦ, университетом "Аль-Азхар" и Советом мусульманских старейшин. Также обсуждалась идея проведения всемирной конференции под эгидой патриарха Кирилла и верховного имама "Аль-Азхара", посвященной мирному сосуществованию и противодействию современным вызовам.

Патриарх Кирилл выразил заинтересованность в предложении и отметил, что обсуждение искусственного интеллекта на межрелигиозном уровне может стать первым шагом в работе группы. Он подчеркнул, что ИИ представляет собой важное развитие общества, но также может быть опасен для человечества. Патриарх подчеркнул важность религиозной экспертизы в решении этих вопросов.

Источник: ТАСС