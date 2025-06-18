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Российскими учеными разработан новый способ экономии палладия

Российские ученые разработали метод экономии па...

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Российские исследователи создали технологию производства углеродного материала с высоким содержанием азота и низкой пористостью, который стал эффективной основой для катализаторов на основе палладия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Метод основан на смешивании гуминов — отходов переработки растительного сырья — с меламином, содержащим азот. После термической обработки полученный углеродный материал оказался идеальной основой для закрепления наночастиц палладия. Такая структура обеспечила более доступный активный металл, что значительно улучшило эффективность каталитических процессов.

Разработка предназначена для применения в химической и фармацевтической отраслях. Одним из её преимуществ является сокращение использования палладия — дорогого металла, часто применяемого в производстве катализаторов.

В министерстве уточнили, что традиционные катализаторы на основе палладия, использующие углеродные носители, нередко сталкиваются с проблемой «мертвого металла». В таких случаях частицы палладия застревают в порах носителя и не участвуют в химических реакциях. Для решения этой проблемы ученые использовали жидкие гумины — побочный продукт производства фурановых соединений из растительной биомассы.

Разработанный материал не только превзошёл аналоги по активности, но и показал высокую устойчивость при многократном использовании. Это открывает перспективы для его применения в производстве лекарств, красителей, пестицидов и других продуктов высоких технологий.

В исследовании участвовали ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН, Южно-Российского государственного политехнического университета имени М. И. Платова, Сколковского института науки и технологий и Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН. Результаты работы были опубликованы в журнале ChemSusChem (Q1).

Источник: ТАСС

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