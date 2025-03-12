Российский ученый предупредил об угрозе новой озоновой дыры над Арктикой

Химико-климатическое моделирование показывает, что озоновый слой в Арктике может разрушаться быстрее. Николай Еланский, специалист Института физики атмосферы РАН, прогнозирует снижение температуры стратосферы на семь градусов к концу века. Это создаст условия для образования полярных стратосферных облаков, ускоряющих разрушение озона.

Эти облака, формирующиеся на высоте 15–30 километров, способствуют химическим реакциям, особенно в присутствии хлорфторуглеродов, которые, несмотря на запрет 1987 года, все еще остаются в атмосфере.

Еланский также сомневается в утверждении Массачусетского технологического института о восстановлении озоновой дыры над Антарктидой, отмечая, что этот процесс слишком медленный и трудно фиксируемый.

Глобальное потепление приводит к охлаждению верхних слоев атмосферы, так как углекислый газ удерживает тепло в нижних слоях. Это может изменить орбиты спутников и усугубить проблему космического мусора.

По его словам, изменения в плотности атмосферы повышают риски для космических миссий, что усложнит запуск новых орбитальных станций, сообщает Life.ru.