Российские ученые ускорили синтез макромолекул для лечения опухолей

Российские ученые нашли способ ускорить получение макромолекул для точечной доставки онкопрепаратов. Ранее их создание занимало несколько месяцев, теперь — всего несколько недель. Об этом ТАСС сообщили в Фонде поддержки проектов НТИ.

Специалисты из МГТУ им. Баумана, Института синтетических полимерных материалов РАН и Тульского педуниверситета усовершенствовали метод синтеза дендримеров — макромолекул с разветвленной структурой. Новый подход заменил традиционные углеродные каркасы молекул на соединения с кислородом и азотом, что ускорило процесс, уменьшило примеси и позволило получить более крупные структуры до 33 нанометров.

Дендримеры используются в медицине как носители лекарств и ингибиторы вирусов, в энергетике — в нанобатареях, а в материаловедении — для создания жидкокристаллических фаз. В фонде отметили, что метод, основанный на клик-химии, снижает затраты и сокращает использование токсичных реагентов, соответствуя принципам «зеленой» химии.