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Российские ученые улучшили исследования лечения травм спинного мозга

Российские ученые разработали алгоритм для выбо...

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Российские ученые разработали алгоритм для выбора оптимальных моделей животных и инструментов для изучения травм спинного мозга и тестирования терапевтических методов. Этот подход ускорит создание эффективных методов реабилитации для пациентов с повреждениями спинного мозга, сообщили в пресс-службе университета "Сириус".

Владислав Соболев, исследователь из Института эволюционной физиологии и биохимии РАН, пояснил, что команда специалистов провела подробный анализ экспериментальных моделей повреждений спинного мозга у лабораторных животных. Он добавил, что теперь исследователи могут эффективно использовать этот алгоритм для выбора наиболее подходящих моделей в зависимости от целей исследования и характеристик каждой из них.

Соболев и его коллеги отметили, что по всему миру активно разрабатываются новые методы лечения и реабилитации тяжелых травм спинного мозга, которые приводят к частичному или полному параличу. Для оценки безопасности и эффективности таких методов ученые проводят эксперименты на различных животных, от рыб до приматов, у каждого из которых есть свои особенности восстановления и функционирования нервной системы.

Это усложняет подбор подходящих инструментов и животных для экспериментов. Российские ученые изучили различные методики моделирования травм спинного мозга и выявили наиболее перспективные для широкого круга исследований.

Исходя из этих данных, был разработан алгоритм, который поможет нейрофизиологам проводить эксперименты наиболее эффективно. Например, для тестирования лекарств лучше всего подходят грызуны, а для изучения долгосрочного восстановления спинного мозга — более сложные организмы, такие как свиньи. Российские ученые надеются, что их подход ускорит создание эффективных методов реабилитации травм спинного мозга.

Источник: ТАСС

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