Российские ученые строят систему наблюдения за вечной мерзлотой

Российские учёные начали собирать данные для государственной системы наблюдения за многолетней мерзлотой. Это особенно важно для западной Арктики, где процесс оттаивания может начаться уже в ближайшие 20-30 лет.

Для контроля за мерзлотой специалисты разработали мониторинговую систему, основанную на сети скважин. Каждая из них оснащена 32 датчиками, установленными на глубине 25 метров, сообщает телеканал «Царьград».

Станции для наблюдения начали строить в 2023 году, и на данный момент они работают в 12 регионах, включая Сибирь, Дальний Восток и Арктическую зону. В ближайшие два года планируется создать ещё 62 скважины, чтобы охватить больше территорий.

Созданная система поможет отслеживать изменения в состоянии мерзлоты, что крайне важно для регионов Арктики, где её деградация может привести к серьёзным экологическим и инфраструктурным последствиям.