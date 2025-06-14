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Российские ученые создали инструмент для предсказания будущего

В Московском государственном университете была ...

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В Московском государственном университете была разработана инновационная библиотека Survivors, которая может предсказывать будущее на основе анализа взаимосвязей в данных. Уникальность этой разработки заключается в её способности работать даже при неполной исходной информации. Система позволяет с высокой степенью точности вычислять вероятность наступления различных событий, таких как повторное появление болезней, поломки в технике или уход клиентов.

Преимущества и возможности системы

Ключевым достоинством Survivors является преодоление ограничений традиционных методов прогнозирования, которые требуют строгих условий для распределения событий и подготовки данных. В отличие от них, алгоритмы новой системы используют более гибкий подход, что позволяет эффективно анализировать реальные данные без предварительной обработки.

Разработка имеет широкий спектр применения. В здравоохранении она помогает прогнозировать риски и продолжительность жизни пациентов. В коммерческом секторе её используют для оценки вероятности потери клиентов, а в промышленности — для предсказания износа оборудования и оценки технического состояния сложных систем.

Источник: Togliatti24

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