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Российские ученые разработали лекарство от лихорадки чикунгунья

В России разработали лекарство от лихорадки чик...

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Российские ученые создали препарат для борьбы с лихорадкой чикунгунья, который представляет угрозу в странах Юго-Восточной Азии. Этот вирус может быть в 40 раз опаснее COVID-19 и труднее поддается лечению, сообщается в ИА «Ремарка».

Новый препарат стимулирует выработку интерферонов трех типов: альфа, бета и гамма. Интерфероны альфа и бета помогают организму атаковать вирус, усиливая иммунный ответ, а гамма-интерферон снижает воспаление и облегчает симптомы болезни. Такой подход эффективно уменьшает влияние вируса на организм.

По словам Петра Белого, председателя совета директоров компании «ПРОМОМЕД», на данный момент не существует аналогичных лекарств, которые могли бы так успешно справляться с лихорадкой чикунгунья.

Лихорадка чикунгунья передается человеку через укусы комаров и вызывает высокую температуру, сильную боль в суставах, головную боль, мышечные боли и сыпь.

Разработка этого лекарства — важный шаг в борьбе с заболеванием и может спасти жизни людей в регионах, где оно широко распространено.

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