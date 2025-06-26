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Российские ученые разрабатывают биотопливо из нефти и отходов

Российские ученые разрабатывают биотопливо из н...

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Российские ученые разработали новый метод получения биотоплива, который сочетает нефть и органическую массу. Этот инновационный подход позволяет решить сразу две важные проблемы: снизить потребность в добыче нефти и эффективно использовать промышленные отходы. В отличие от традиционных методов, где используется только органическое сырье, тверские специалисты предлагают совместную переработку нефти и биомассы. Результатом становится не только биотопливо, но и широкий спектр химических соединений. Метод уже прошел испытания с модельными веществами, и ученые намерены продолжить работу с реальным сырьем.

Исследователи установили оптимальные параметры для проведения реакции и создали высокоэффективный катализатор. В будущем они планируют сравнить полученный продукт с традиционными видами топлива. Эта технология может быть применена в химической и топливной промышленности, а также для тонкого органического синтеза.

Источник: ТАСС.

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